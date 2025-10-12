رفع شرط السن الأقصى..الشرطة توظف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن افتتاح مسابقة لتوظيف وتكوين أعوان الشرطة ذكور وإناث، عن طريق الاختبارات، بعنوان سنة 2025. أين يخضع المشاركون للشروط القانونية المحددة. ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأمن الوطني.

والأمر الذي يميّز المسابقة هذه المرة، أن الأمن الوطني قرّر استثناءً رفع شرط السن لـ27 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة.

كما يمكن للراغبين في الترشح تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة. والاطلاع على كافة شروط التوظيف عبر الموقع الإلكتروني. ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية.

وفي ذات السياق، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن إيداع ملفات الترشح تتم على مستوى مقرات أمن الدوائر أو أمن الولايات.