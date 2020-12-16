رفع شكوى ضد شخص قام بتصوير صديقه بزي الرهبان بمنطقة لجدار الأثرية

رفعت منظمة محلية في تيارت، شكوى، ضد مصور هاو قام بتصوير صديق له بزي الرهبان في منطقة لجدار الأثرية الواقعة ببلدية فرندة.

واعتبرت منظمة الوحدة الجزائرية من أجل الأمن والسلم المدني، حسب بيان تحوز “النهار أونلاين”، على نسخة منه، أن تصوير شخص بزي يخالف عقيدتنا هو ضرب لمقوماتنا وآدابنا العامة.

ودعت المنظمة، المصالح الأمنية، إلى معرفة خلفيات لما أسمته بهذه الظاهرة.

ومن جهته، صرح المصور في اتصال مع النهار أونلاين، أنه فنان ومصور هاو يقوم منذ فترة طويلة بتصوير مختلف الظواهر المتعلقة بالفن، آخرها تصوير صديق له بزي قال أنه زي فينيقي.

وأضاف المصور، أنه إختار منطقة أهرامات لجدار الأثرية لربط الصورة بالمنطقة التاريخية لا غير .

مضيفا أنه لا يقصد من الصورة أي تمثيل للمسيحية، وهي صورة ترمز لمعرفة تاريخ المنطقة القديم والصور كافية للنطق عن ذاتها.

وتابع ذات المتحدث، أنه شارك في عدة معارض ومسابقات وطنية ودولية وسيقوم بالتنقل إلى مغارة إبن خلدون بفرندة لتصوير الشخص على طريقة الشيخ بوعمامة داعيا الى عدم تأويل الصور الفنية حسب الأهواء.