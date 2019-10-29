رفع طاقة إنتاج مصنع “سيقوس” للإسمنت إلى 10 آلاف طن يوميا بداية من 2020

قال المدير العام لمصنع الإسمنت “جيكا” فوزي بشيري، إنّ القدرة الإنتاجية لمصنع “سيقوس” ستنتقل إلى 10 آلاف طن يوميا بداية من 2020.

وأشار فوزي بشيري أن إستراتجية المجمع تهدف لبلوغ طاقة إنتاج تزايد الـ2 مليون طن سنويا من الاسمنت والكلنكر.

وأكد المتحدث،على هامش دخول مصنع الإسمنت “سيقوس” بأم البواقي حيز الخدمة، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 6 ألاف طن يوميا.

مشيرا أن ذلك سيسمح بتغطية الطلب المتزايد على مادة الإسمنت بالولاية والولايات المجاورة لها والتوجه مستقبلا نحو التصدير.

وأوضح ذات المتحدث، أن مصنع “سيقوس” يشغل حاليا 450 عاملا ويطمح في المستقبل غلى تشغيل 800 عامل.

موضحا أن شركة الإسمنت “سيقوس” التابعة لمجمع “جيكا” تتربع على مساحة إجمالية تناهز الـ 470 هكتار وتضم خط إنتاج ومحجره.

هذا وانطلقت عملية إنتاج الإسمنت بالمصنع خلال الثلاثي الأول من سنة 2019،ويعتبر من بين الاستثمارات الهامة للمجمع الصناعي للإسمنت جيكا.

حيث تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بتشجيع الشعب الإستراتجية على عملية الإنتاج قصد الحد من الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير.

ومن جهته أكد والي ولاية خنشلة “كمال نويصر” أن دخول مصنع “سيقوس” بالولاية حيز الخدمة تعتبر بمثابة إضافة اقتصادية هامة.