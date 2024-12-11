رفع طلبات التأشيرة للمعتمرين بوقت كاف قبل الرحلة

طالب الديوان الوطني للحج والعمرة من كافة وكالات السياحة والأسفار المرخصة لتنظيم العمرة لموسم 1446 هـ. بضرورة رفع طلبات التأشيرة للمعتمرين المسجلين لديها.

وفي بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، أكد من خلاله أنه يتعين على كافة وكالات السياحة والأسفار المرخصة لتنظيم العمرة لموسم 1446 هـ. رفع طلبات التأشيرة للمعتمرين المسجلين لديها بوقت كاف قبل الرحلة. وذلك لتفادي ضياع رحلاتهم خاصة في مواسم الذروة التي نحن مقبلون عليها.

من جهته ثمّن الديوان الوطني للحج والعمرة المجهودات المبذولة من طرف سفارة الممكلة العربية السعودية بالجزائر القسم القنصلي. والتي سهرت الساعات متأخرة من أجل التكفل بطلبات التأشيرة بالتنسيق مع مصالح الديوان بتاريخ 08 ديسمبر 2024. حيث مكنت أكثر من 700 معتمر من اللحاق برحلاتهم في مواعيدها.

ودعا الديوان الوطني للحج والعمرة الوكالات المعنية، إلى ضرورة الالتزام بتفادي التأخر في رفع طلبات التأشيرة على النظام الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

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