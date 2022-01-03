رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وتونس
أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم الإثنين، عن رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وتونس إلى رحلة يومية بين البلدين بدل ثلاث رحلات في الأسبوع.
ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية.
وتدخل هذه العملية ضمن التدابير التي تقررت لفائدة جاليتنا المقيمة في تونس، بعنوان التسهيلات الخاصة بتنقلاتها بين البلدين.
وفي إطار المعاملة بالمثل، يستفيد الطرف التونسي من نفس عدد الرحلات بين البلدين أي رحلة واحدة كل يوم.
كما يتم إخضاع عبور الحدود لتقديم جواز اللقاح إلى جانب التقيد بالشروط الصحية الأخرى المعمول بها بالنسبة لكل المسافرين، والمتمثلة تحديدا في إستظهار إختبار “RT-PCR ” سلبي لأقل من 36 ساعة و إجراء إختبار المضادات الجينية عند الدخول.
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وقعت الجزائر وتونس، على 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من قطاعات العدالة، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة والمناجم. كما مست أيضا الصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، الصناعات الصيدلانية، البيئة، الشؤون الدينية، التربية والتكوين المهني، الصيد البحري، الإعلام الآلي والثقافة.
وجاء ذلك على هامش زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تونس.
وقد جرت مراسم التوقيع من طرف الوزراء المشرفين على القطاعات المعنية، تحت اشراف رئيسي البلدين، عبد المجيد تبون و قيس سعيد.
والجدير بالذكر، ان الرئيس تبون كان قد حل بالعاصمة تونس في شهر ديسمبر الجاري، في اطار زيارة دولة دامت يومين. وجاءت هذه الزيارة بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد. حيث حظي باستقبال اخوي ورسمي مميز بالمطار وكذا بالقصر الرئاسي قرطاج، يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين.
للإشارة فقد سبق مراسم التوقيع محادثات على انفراد جمعت رئيسي البلدين قبل ان تتوسع الى اعضاء الوفدين.
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