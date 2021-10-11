رفع عدد الرحلات الجوية من وإلى الجزائر وهذه الوجهات المعنية

أعلنت وزارة النقل عن رفع عدد رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للوزارة، تم وضع برنامج جديد تمت الموافقة عليه وسيدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل.

وبموجب البرنامج الجديد، تم رفع عدد الرحلات من وإلى الجزائر بـ12 رحلة أسبوعيا، تتوزع على الشكل التالي:

نحو الإمارات العربية المتحدة “دبي”: رحلتان في الأسبوع.

نحو بريطانيا “لندن”: رحلتان في الأسبوع

نحو ألمانيا “فرانكفورت”: رحلتان ليصبح عدد الرحلات 3 في الأسبوع.

نحو إيطاليا “روما”: رحلتان ليصبح عدد الرحلات 3 في الأسبوع.

نحو تركيا “إسطنبول”: رحلتان ليصبح عدد الرحلات 4 في الأسبوع.

نحو إسبانيا “برشلونة”: رحلتان ليصبح عدد الرحلات 4 في الأسبوع.

وأشار البيان، إلى أن شركات الطيران الأجنبية الناشطة في الجزائر، ستقوم ببرمجة نفس عدد الرحلات “12” ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الإضافية “24” رحلة من وإلى الجزائر أسبوعيا.

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