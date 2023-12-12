اعلنت وزارة النقل اليوم عن رفع عدد الرحلات الجوية نحو عدة وجهات دولية من و إلى الجزائر.

وحسب بيان الوزارة القرار جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالتكفل الأمثل بتنقلات المواطنين من وإلى الجزائر.

واضاف البيان أن الرحلات الجوية نحو الوجهات الدولية هي كالتالي:

الجزائر – مدريد – الجزائر: الإستئناف بمعدل رحلتين 2 في الأسبوع.

الجزائر – برشلونة – الجزائر: المرور من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع.

ووفقا لذات البيان سيتم إعادة تفعيل الرحلات الجوية إلى كل من لبنان، وسوريا على الشكل التالي:

الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر: بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، إبتداءً من 21 ديسمبر 2023، كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين 2 في الأسبوع، إبتداءً من 09 جانفي 2024.

كما تعلن وزارة النقل عن إطلاق خط جوي جديد على المسار التالي:

الجزائر – تندوف – أدرار – الجزائر: بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع. حيث سيشرع في الإستغلال التجاري لهذا الخط إبتداءً من 17 ديسمبر 2023. كما سيتم رفع عدد الرحلات تدريجيا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وهذل وعملا بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ولاية تندوف.