رفع عدد الرحلات الجوية نحو كندا إلى 5 رحلات في الأسبوع بداية من 28 فيفري

أعلنت وزارة النقل اليوم إلى رفع عدد الرحلات الجوية نحو كندا إلى 5 رحلات في الأسبوع عوض 3. وحسب بيان الوزارة فإن البرنامج الجديد للرحلات نحو كندا يدخل حيز الخدمة بداية من 28 فيفري.

وجاء هذا القرار تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية.

وللإشارة فإن في إطار المعاملة بالمثل، سيتم ترخيص نفس عدد الرحلات الـ 05 لشركات الطيران الكندية. هذا وسيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات نحو وجهات دولية أخرى. من طرف السلطات العليا حسب تطورات الوضع الصحي في البلاد.

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أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم الإثنين، عن رفع عدد الرحلات الجوية بين الجزائر وتونس إلى رحلة يومية بين البلدين بدل ثلاث رحلات في الأسبوع.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية.

وتدخل هذه العملية ضمن التدابير التي تقررت لفائدة جاليتنا المقيمة في تونس، بعنوان التسهيلات الخاصة بتنقلاتها بين البلدين.

وفي إطار المعاملة بالمثل، يستفيد الطرف التونسي من نفس عدد الرحلات بين البلدين أي رحلة واحدة كل يوم.

كما يتم إخضاع عبور الحدود لتقديم جواز اللقاح إلى جانب التقيد بالشروط الصحية الأخرى المعمول بها بالنسبة لكل المسافرين، والمتمثلة تحديدا في إستظهار إختبار “RT-PCR ” سلبي لأقل من 36 ساعة و إجراء إختبار المضادات الجينية عند الدخول.

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