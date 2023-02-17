رفعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عدد رحلات القطار خط “آغا- مطار هواري بومدين الدولي”، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للشركة، فقد تم رفع عدد رحلات القطار بين “محطة آغا – مطار هواري بومدين” بمعدل رحلة كل ساعة. مع التوقف في محطتي الحراش وباب الزوار يوفر الكثير من الوقت. يتفادى الزحمة المرورية و بسعر 80 دج.

كما يمكن للمسافرين إقتناء تذاكر قطارات الخطوط الطويلة مباشرة من محطة المطار. ومن ثم التنقل الى محطة آغا بالجزائر العاصمة مجانا.

وأضافت الشركة، أن أول رحلة على الساعة الرابعة وعشرون دقيقة صباحا “20: 4” إنطلاقا من محطة آغا. بالإضافة كذلك إلى أن آخر رحلة على الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة ليلا “25: 22”. إنطلاقا من محطة مطار هواري بومدين.

كما أوضحت ذات المؤسسة أن المحطة توفر العديد من الخدمات لضمان راحة المسافرين “فضاء للراحة – كفتيريا”.