كشف سفيان زعميش، مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، عن رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى 19 محطة في آفاق 2024.

كما أوضح زعميش للإذاعة الوطنية، أنّه برسم البرنامج الأول جرى إنجاز 11 محطة تحلية على الشريط الساحلي. بقدرة إنتاجية تبلغ 2.11 مليون متر مكعب يوميًا.

وفي إطار المخطط الاستعجالي، جرى إنجاز 3 محطات تحلية بقدرة إنتاجية تبلغ 70 ألف متر مكعب يوميًا. موضّحاً أنّه تمّ استلام اثنتين (الباخرة المحطّمة والمرسى). على أن تكون محطة القورصو جاهزة قريبًا لتعزيز الإنتاج بثمانين ألف متر مكعب إضافية.

كما أفاد المتحدث أنّه جارٍ إنجاز 5 محطات إضافية في ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران. ما سيكفل إنتاج 1.5 مليون متر مكعب يوميًا في آفاق 2024.

وشدّد المتحدث على أنّ تحلية مياه البحر عملية معقدة تمرّ على خمس مراحل. مؤكداً: “نتوخى الصرامة اللازمة قبل ضخ المياه المحلاّة في شبكة الاستهلاك”. مشيراً إلى أنّ عمر محطة تحلية مياه البحر يصل إلى 25 سنة، ما يستوجب الحرص على الصيانة.