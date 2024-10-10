رفع قيمة الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 3 ملايين سنتيم

أكدت المديرية العامة للضرائب استحالة أن يقل المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة لكل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30 ألف دينار.

غير أنه وبالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي. فيحدد هذا المبلغ بـ10 آلاف دينار، إذ يتوجب أن يدفع الحد الأدنى من الضريبة بالكامل في أجل أقصاه الـ30 جوان من السنة المعنية.

وفي الوضع الراهن للتشريع الجبائي، الحد الأدنى للضريبة الواجب دفعها بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة محددة بـ10 آلاف دينار. وهو ما يمثل عبئاً ضريبياً شهرياً قدره 800 دج. هذا المبلغ المسدد من طرف المكلفين بالضريبة الذي لا يتجاوز رقم أعماله السنوي 200 ألف دج، الذين يخضعون لمعدل 5 % و83.000 دينار بالنسبة للذين يخضع نشاطهم لمعدل 12 %.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الأجير الذي يتقاضى دخلاً شهرياً يقدر بـ 45 ألف دينار. يسدد مبلغ بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي يقدر بــ 4.450 دينار أي 53.400 دج سنويا. ومنه تم اقتراح رفع الحد الأدنى للضريبة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30.000 دينار.