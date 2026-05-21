رفع قيمة المساعدة الفصلية “FAR” لمتقاعدي الأمن الوطني

أعلن المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، عن رفع قيمة المساعدة الفصلية “FAR” لفائدة متقاعدي الأمن الوطني.

وإحتضن مركز الراحة العائلي للأمن الوطني بعين تاقورايت بتيبازة، صبيحة اليوم الخميس، أشغال الجمعية العامة العادية للتعاضدية العامة للأمن الوطني. بحضور المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، ومشاركة مدير التعاضدية العامة للأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة التعاضدية، ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي. بالإضافة كذلك إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد.

وأكد المدير العام للأمن الوطني على مواصلة المديرية العامة للأمن الوطني في دعم مسار التحول الرقمي. من خلال عصرنة وتطوير الخدمات الإجتماعية المقدمة لمنتسبي الجهاز وفق توصيات القيادة العليا للبلاد. على غرار البوابة الرقمية التي تم إطلاقها بين التعاضدية العامة للأمن الوطني والصندوق الوطني للتقاعد. إلى جانب إيلاء العناية الخاصة لإنجاز مشاريع تندرج في إطار التكفل الإجتماعي والصحي لموظفي الشرطة. المتقاعدين وذوي الحقوق، كالمشاريع التي تم تدشينها كفندقي فليفلة (سكيكدة) وبسكرة، و أخرى قيد الإنجاز بعين البنيان. و مشاريع أخرى مرتقبة الشروع في إنجازها بكل من وهران و تاغيت.

هذا وتوجت أشغال هذه الجمعية بإعلان المدير العام للأمن الوطني عن رفع قيمة المساعدة الفصلية FAR لفائدة متقاعدي الأمن الوطني، كما تم عرض التقرير السنوي لنشاطات التعاضدية للسنة المالية 2025، للمصادقة عليه من طرف أعضاء الجمعية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور