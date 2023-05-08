رفع قيمة المنحة السياحية .. الوزير يكشف الجديد

كشف وزير المالية لعزيز فايد عن إمكانية رفع قيمة المنحة السياحية مستقبلا، والتي تؤطرها تعليمة لبنك الجزائر صادرة سنة 1997 والمتعلقة بحق الصرف للسفر للخارج.

وخلال جلسة بمجلس الامة خصصت للرد على اسئلة الاعضاء بخصوص نص القانون النقدي والمصرفي، قال فايد أن “تحديد مبلغ المنحة من صلاحيات بنك الجزائر بالتشاور مع السلطات المعنية”. معترفا أن قيمة هذه المنحة يعتبر غير كاف لتلبية إحتياجات المسافر الى الخارج.

وتابع وزير المالية أنه تجري حاليا دراسة الملف على مستوى بنك الجزائر مع مراعاة التوازنات المالية للدولة.

أما بخصوص الترخيص بفتح مكاتب الصرف أوضح الوزير ان فتحها مؤطر بالقانون النقدي والمصرفي بترخيص من المجلس النقدي والمصرفي. كما ان “بنك الجزائر بصدد اعداد النصوص التنظيمية لسير مكاتب الصرف والتي ستكون جاهزة فور دخول هذا القانون حيز التطبيق”.

وسيتم فتح هذه المكاتب على مستوى المطارات والموانئ والمناطق السياحية عبر الوطن من شانه “استقطاب العملة الصعبة في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب”.