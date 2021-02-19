رفع قيمة الوجبة الغذائية في الإقامات الجامعية

إرسال لجان تفتيش للوقوف عند نوعية الوجبات وطريقة تحضيرها

اشتراط وجود السمك واللحوم 4 مرات في الأسبوع على الأقل

كشفت مصادر مطلعة من المديرية العامة للخدمات الجامعية، بأنه سيتم، خلال الأيام القليلة القادمة، الرفع من قيمة الوجبة الغذائية للطلبة الجامعيين بنسبة تتراوح بين 30 و 40 من المئة، مع اشتراط وجود السمك واللحوم بمختلف أنواعها في الوجبة لمدة ٤ أيام على الأقل.

كما كشفت ذات المصادر، بأنه بأمر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه سيتم إرسال لجان تفتيش من خارج القطاع، من أجل الوقوف عند نوعية الوجبات الغذائية، وهذا بعد صدور تقارير سوداء عن هذه الخدمة في الإقامات الجامعية بسبب تردي نوعية الأكل وعدم استعمال كل المكونات التي يتم جلبها في القوائم التي تصل إلى مديرية الخدمات الجامعية.

كما أن الإقامات الجامعية تهتم بالكمية على حساب النوعية في إطعام الطلبة، الذين لا يحق لهم انتقاد ما يأكلونه، الأمر الذي يجبر العديد من الطلبة على اقتناء ما يأكلونه من خارج الإقامة الجامعية.

وكشفت ذات المصادر، عن وقف إبرام عقود مديرية الخدمات الجامعية صفقات التموين بالأكل مع عدد من المتعاملين، بسبب ظهور تلاعب في القيمة الغذائية لبعض المنتوجات، خاصة ما تعلق بالفواكه والمنتوجات سريعة التلف، مثل الأجبان والحليب وكذا “الياغورت”، حيث أن الممونين يجلبون أرخص المنتوجات ويبيعونها بأسعار مرتفعة، مما يزيد من الفاتورة من دون أن يكون هذا في صالح الطلبة.

وأكدت مديرية الخدمات الجامعية، بأن تقديم خدمات الإطعام لفائدة الطلبة المقيمين والخارجيين عبر شبكة من وحدات الإطعام.

ويمكن لكل طالب مقيم أو خارجي أن يستفيد من وجبة في المطعم الجامعي مقابل تذكرة الإطعام، شرط استظهار بطاقة الطالب أو المقيم.