رفع قيمة دعم الوقود المستعمل في المجال الفلاحي 

القرار جاء من أجل ضمان استقرار المنتوجات الفلاحية المنتجة محليا

335 دينار دعم لكل هكتار في الساحل و395 دينار بالهضاب العليا و455 دينار في الجنوب

الفلاحون سيتحصلون على أموال الدعم من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية

قررت الحكومة رفع قيمة دعم وقود «الغاز أويل» المستعمل من قبل الفلاحين، والذي بقي ثابتا منذ اعتماده في سنة 1997، حيث يستفيد الفلاحون من دعم مباشر من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية.

وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تقرر رفع قيمة الدعم للمواد الطاقوية المتمثلة في «الغاز أويل»، حيث سيصبح 335 دينار للهكتار الواحد في المناطق الفلاحية في الساحل وشبه الساحلية عوض 140 دينار، و395 دينار للهكتار الواحد بالنسبة لمناطق الهضاب العليا عوض 200 دينار، و455 دينار للهكتار الواحد بالنسبة لمناطق الجنوب الصحراوي عوض 260 دينار التي كانت معتمدة، ولم يتم تغييرها من قبل الحكومة منذ سنة 1997 تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية، أين كان يشمل فقط دعم زراعة الحبوب والعلف والبطاطا والنخيل.

وتضمّن المرسوم الجديد إلغاء جميع المراسيم السابقة، مما يعني أن قيمة الدعم ستتوسع لتشمل جميع المنتوجات الزراعية في جميع المناطق من دون استثناء، وتضاف أيضا إلى الدعم الذي تمنحه الدولة للفلاحين الذين يستعملون الطاقة الكهربائية المعتمدة منذ سنوات.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن فلاحي مناطق الوطن يستفيدون من دعم مباشر على المواد الطاقوية من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، وذلك حفاظا على استقرار أسعار المواد الفلاحية المنتجة محليا، بعد الزيادة التي عرفتها أسعار الوقود في قانون المالية للسنة الجارية.

ويأتي قرار الحكومة استجابة لمطالب الفلاحين في جميع الولايات، بضرورة رفع قيمة الدعم من أجل تشجيعهم على الاستثمار في المجال الفلاحي وضمان استقرار الأسعار، كون الفلاحين يعتمدون على الوقود في المزارع، بسبب عزلة المناطق الفلاحية وبعدها عن مناطق الربط بالكهرباء.

وفي هذا الشأن، يمكن للفلاحين التقرب من المديريات الفلاحية الولائية وجميع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل تلقي المعلومات اللازمة عن قيمة الدعم الجديدة والإجراءات المتبعة للاستفادة منه.