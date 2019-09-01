رفع قيمة منحة التمدرس إلى 5 آلاف دينار ومنحة أخرى بـ3 آلاف دينار للأولياء من دون دخل

أعلنت الحكومة عن قرارها برفع قيمة منحة التمدرس التضامنية الموجهة لفائدة التلاميذ أبناء العائلات المعوزة.

وقال بيان لمصالح الوزارة الأولى، إن الحكومة قررت إثر اجتماع للحكومة ترأسه اليوم الوزير الأول، إجراءات لفائدة التلاميذ المتمدرسين.

وحسب البيان، فإن قيمة علاوة الدراسة السنوية التضامنية التي كانت موجهة لفائدة كل التلاميذ منذ سنة 1996، والمقدرة بـ400 دينار، قد تقرر رفعها إلى 3 آلاف دينار.

وقال البيان إن هذه المنحة موجهة لكافة تلاميذ الأطوار الثلاثة.

وتخص هذه المنحة 9 ملايين تلميذ، على أن تتكفل البلديات بصرفها على أولياء التلاميذ من دون دخل.

وفي إجراء آخر، قررت الحكومة رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية المخصصة للتلاميذ المعوزين، من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار.