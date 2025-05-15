 رفع مخلفات الأمطار بحي عدل في المدينة الجديدة بوينان

تم تنصيب فرق متابعة على مستوى مختلف أحياء صيغة البيع بالإيجار “عدل” للتدخل في الوقت المناسب.

وجاء هذا التنصيب بتعليمات من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من مناطق البلاد.

وتدخلت الوكالة عن طريق فرع التسيير العقاري التابع لها، بالمدينة الجديدة بوينان لتسريح البالوعات ورفع مخلفات الأمطار بأحد أحياء المدينة.

وأكدت الوكالة بفرع التسيير العقاري، في بيانها، جاهزيتها للتدخل السريع في حال تسجيل أيّ آثار ناجمة عن التقلبات الجوية على مستوى مختلف الأحياء السكنية التابعة لها.