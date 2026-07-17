رفع مستوى التحذير.. درجات حرارة تتجاوز الـ49° حتى الأحد

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، نشريات خاصة وتحذيرات من المستوى الثالث باللون الأحمر والمستوى الثاني باللون البرتقالي، تخص موجة حر شديدة تجتاح عدة ولايات عبر الوطن ابتداءً من اليوم الجمعة وإلى غاية الأحد.

وفي نشرية من المستوى الثالث، وباللون الأحمر، ستتعدى درجات الحرارة، الـ48 درجة، على ولايات غليزان، والشلف، وعين الدفلى، وسكيكدة، وعنابة، الطارف، وقالمة. وذلك أيام الجمعة والسبت، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

كما حذرت نشرية أخرى، من الدرجة الثالثة وباللون الأحمر، من درجات حرارة قياسية تصل لـ49 درجة، على ولايات بسكرة، وأولاد جلال، والمغير، وتقرت، والوادي، وورقلة. وذلك إبتداء من اليوم الجمعة لتستمر حتى الأحد.

وحذرت نشرية من الدرجة الثانية وباللون البرتقالي، من درجات حرارة شديدة، تتراوح بين 39 و41 درجة بجنوب ولايات عين تموشنت، ووهران، ومستغانم، وتيبازة، العاصمة، وبومرداس. وتصل إلى 42 و44 درجة بباقي المناطق، أيام الجمعة والسبت والأحد.

بينما حذرت نشرية أخرى، من الدرجة الثانية وباللون البرتقالي، من درجات حرارة جد عالية، تتراوح بين 44 و46 درجة، بولايات تلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، ومعسكر، وتيارت، وتيسمسيلت، والمدية، والبليدة، والجلفة، والمسيلة، وتيزي وزو، والبويرة، وسطيف، وميلة، وبرج بوعريريج، وقسنطينة، وسوق أهراس، وباتنة، وخنشلة، أم البواقي وتبسة، أيام الجمعة والسبت والأحد.

كما حذرت نشرية من الدرجة الثانية وباللون البرتقالي، من درجات حرارة شديدة تتراوح بين 45 و47 درجة، وتصل أو تتجاوز محليا الـ48 درجة، على ولايات غليزان، والشلف، عين الدفلى، وقالمة، أيام الجمعة، السبت، والأحد.

فيما حذرت نشرية أخرى، من الدرجة الثانية وباللون البرتقالي، من درجات حرارة شديدة تتراوح بين 40 و44 درجة، وتصل أو تتجاوز محليا، 46 و48 درجة، على ولايات بجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، وذلك أيام الجمعة، والسبت، والأحد.