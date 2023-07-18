رفع مستوى التنبيه إلى اللون الأحمر… موجة حر قياسية تضرب 13 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن رفع مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة. وتسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 48 درجة تحت الظل اليوم الثلاثاء.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من إرتفاع قياسي في درجات الحرارة التي تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 10سا إلى غاية 18سا. حيث رفعت الأرصاد الجوية مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة.

وستخص موجة الحر ولايات مستغانم، غليزان ،الشلف، عين الدفلى تيبازة والجزائر العاصمة. البليدة، بومرداس، تيزي وزو ،بجاية ،سكيكدة ،عنابة و الطارف.