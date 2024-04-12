رفع مستوى اليقظة باللون الأحمر.. أمطار جد غزيرة على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة عن تساقط أمطار رعدية جد غزيرة على الولايات الجنوبية للوطن.

ورفعت الأرصاد الجوية من مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر على 4 ولايات. حيث أشارت في نشرية خاصة إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 80 ملم محليا.

كما أن صلاحية النشرية الخاصة بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا. على ولايات الوادي، تقرت، ورقلة، المغير.