رفع منحة البطالة.. 1.9 مليون شخص معني بالقرار

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، إنّ مليون و900 ألف بطال سيستفيد من رفع قيمة منحة البطالة نهاية الشهر الحالي. كما أوضح وزير العمل، أن الأمر يتعلق بالجامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة.

كما أشار وزير العمل، في تصريح للتلفزيون العمومي، إلى أن منحة البطالة سترتفع من 13 ألف صافية إلى 15 ألف دينار. في حين، ستقع مصاريف التغطية الصحية “بطاقة الشفاء”، للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل.

وفي نفس السياق، ثمّن شرفة، مجمل القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأكد وزير العمل أنها و”إن كانت ستكلف خزينة الدولة مبالغ هامة”. “غير أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن”.

وفي سياق ذي صلة، أشار شرفة إلى وجود “مفاوضات في القطاع الاقتصادي بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل”. “لتمكين العمال من زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية”.

كما أضاف وزير العمل،أن هذه القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر “تاريخية”. “بالنظر إلى أن الزيادة في الرتب قفزت بنحو 50 بالمائة خلال السنوات القليلة الأخيرة”. مما يدل –مثلما قال– على “وفائه بالتزاماته تجاه هذه الفئات من المجتمع”.

ووجه الرئيس الحكومة، بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكي، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب.

وشدد رئيس الجمهورية في السياق ذات صلة، ألا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى الإدارة شهرًا واحدا.

كما شدّد الرئيس أيضا، على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثم مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.