رفع نسبة المشاهدة للبرامج ذات الإنتاج الوطني في رمضان

دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم الإثنين، في بيان لها إلى رفع نسبة المشاهدة للبرامج ذات الإنتاج الوطني، وهذا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصر، على ضرورة احترام خصوصيات الشهر الفضيل والمرجعية. الدينية الوطنية من خلال البرامج الدينية المتقدمة بما يعكس قيم الاعتدال والتسامح.

كما جددت السلطة تأكيدها على الإلتزام بالمهنية واحترام أخلاقيات المهنة، مع التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية. خاصة مقتضيات المرسوم التنفيذي الأخير المنظم لخدمات الاتصال السمعي البصري. وحثت القنوات على تجنب تغليب الربحية أو صناعة الإثارة على حساب القيم الإعلامية، بما يحفظ مصداقية القطاع وثقة الجمهور.

و في هذا السياق ذكرت السلطة القنوات بضرورة التقيد بالمدة القانونية المخصصة للفواصل الإشهارية. وتفادي الإطالة التي قد تؤثر على راحة المشاهد، مجددة التزامها بمراقبة مدى احترام هذه الضوابط واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء.

ودعت القنوات إلى اعتماد معايير داخلية للرقابة الذاتية، تضمن التوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية الإعلامية، وتساهم في تقديم محتوى ينسجم مع خصوصية الشهر الكريم و يرقى إلى منتظرات الجمهور.

وفي ختام البيان، هنأت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري كافة الفاعلين في القطاع، مؤكدة إلتزامها بمواكبة المشهد الاعلامي، دعماً لجودة المحتوى وتعزيزا للقيم المجتمعية.

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