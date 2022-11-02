رفع هذه الإجراءات على المسافرين القادمين من الخارج إلى الجزائر

أعلنت شكة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم في بيانا لها عبر حسابها الرسمية على الفيسبوك عن رفع كل إجراءات الرقابة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا على الحدود.

وأوضحت الجوية الجزائرية في ذات البيان انه ووفقا لقرار الوزير الأول الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2022 فإن المسافرين القادمين من الدول الأجنبية باتجاه الجزائر. تم رفع عنهم الرقابة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.

وأضاف البيان ان المسافرين القادمين من الدول الأجنبية باتجاه الجزائر غير ملزمين بتقدبم الوثائق التالية:

إلغاء تقديم شهادة تطعيم، تصريح صحي أوأي شهادة تبرر مخطط التلقيح المقبولة من طرف المصالح الجزائرية المختصة

بالإضافة إلى عدم تقديم تبريرات على اختبارات المستضدات أو اختبار لفحص فيروس كورونا كوفيد19 PCR. وهذا فيما يتعلق بالمسافرين المغادرين أو العابرين من الجزائر باتجاه الدول الأجنبية.

كما توصي الجوية الجزائرية مسافريها الكرام بالاطلاع على شروط الدخول إلى الدول التي تدخل ضمن شبكة نقلها، على موقعها | على الإنترنت.