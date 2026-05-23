رفع وتيرة إنجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي بمقطع بوشقوف–الدريعة

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم السبت، بمقر الوزارة، جلسة عمل خصصت لتقييم وضعية تقدم الأشغال ومتابعة تنفيذ التوصيات لمتابعة مدى تقدم مشروع إنجاز الخط المنجمي الشرقي في مقطعه الرابط بين بوشقوف ودريعة على مسافة 121 كلم.

وحسب بيان للوزارة، جرت هذه الجلسة بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمديرين العامين لكل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF) واطاراتها. والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP). ومكاتب الدراسات والمتابعة.

إلى جانب حضور المديرين العامين للشركتين الصينيتين “شركة الطرق والجسور (CRBC)” و”الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية للسكك الحديدية (CCCC)”.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول مدى تقدم الأشغال على مستوى مختلف الورشات المكونة للمقطع الرابط بين بوشقوف والدريعة، والمقسم إلى شطرين، ويمتد الشطر الأول بوشقوف - عين سنور على مسافة 72 كلم. بينما يمتد الشطر الثاني عين سنور – الدريعة على مسافة 49 كلم.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، تمحورت أساساً حول تعبئة وتجنيد الإمكانيات المادية والبشرية الإضافية من أجل رفع وتيرة الإنجاز. وتمديد ساعات العمل إلى الفترة الليلية لضمان تسريع وتيرة الأشغال. وضرورة احترام التعهدات والالتزامات التعاقدية من طرف جميع المتدخلين.

وبرمجة زيارة ميدانية اضافية للمشروع في الأيام القليلة المقبلة للوقوف على مدى التقدم الفعلي للأشغال. ومضاعفة الجهود وتكثيف وتيرة الإنجاز مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة.

كما ذكّر الوزير بالرسالة التشجيعية التي وجهها رئيس الجمهورية إلى كافة الفاعلين والقائمين على هذا المشروع الاستراتيجي. الذي يحظى بأهمية بالغة في دعم البنية التحتية الوطنية وتعزيز الربط السككي وتثمين الموارد المنجمية.

