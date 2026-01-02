رفع تسعيرة سيارات الأجرة

أصدرت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة مساء اليوم الجمعة بيانا بخصوص مخرجات الاجتماع الذي عقدته مع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بمقر وزارة النقل.

وأوضحت النقابة في بيانها انه وبخصوص الوضعية الراهنة التي يشهدها قطاع النقل، والمتضمنة إعلان عدة إضرابات واحتجاجات في مختلف ولايات الوطن من طرف سائقي سيارات الأجرة والناقلين ونقل البضائع.

وأكدت النقابة في البيان ذاته انه ، تم الاتفاق، وبمباركة السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل والوزير الأول، على الزيادة في تسعيرة النقل بصفة رسمية.

بالإضافة إلى تعديل قانون المرور بما يراعي خصوصيات ومطالب مهنيي القطاع. مع دعم قطاع النقل واتخاذ إجراءات مرافِقة لتحسين أوضاع المهنيين.

وبهذا تُعلِم النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة كافة منتسبيها ومنخرطيها بضرورة العودة إلى العمل والمساهمة في إنجاح الدخول المدرسي، والتحلي بروح المسؤولية، مع تسبيق مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.