رفع حصة التذاكر المخصصة لأنصار شبيبة القبائل في مواجهة الاتحاد المنستيري

أعلنت إدارة شبيبة القبائل عن منح حصة إضافية من التذاكر لأنصار الفريق في المباراة أمام الاتحاد المنستيري التونسي، وذلك عقب الاجتماع التقني الذي عقد اليوم بين ممثلي النادي والمنظمين.

وأكدت إدارة “الكناري”، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن السلطات وافقت على زيادة عدد التذاكر المخصصة لأنصار الشبيبة، ليصل المجموع إلى 2600 تذكرة، أي ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي التذاكر المطروحة للبيع.

وتقدمت إدارة النادي بجزيل الشكر لكل الأطراف التي ساهمت في تلبية هذا الطلب، داعية أنصار “الكناري” إلى مؤازرة الفريق بروح رياضية وتشجيع حضاري كعادتها في المواعيد القارية الكبرى.

يذكر أن الموقعة المغاربية التي ستجمع شبيبة القبائل، بنادي الاتحاد المنستيري، والمقررة يوم غد الجمعة، بملعب الطيب المهيري، تدخل ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.