رفع أجور العمال ومعاشات المتقاعدين .. الأمين العام للـ UGTA يوضّح 

ثمن الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عمر تاقجوت قرارات رئيس الجمهورية برفع أجور العمال بنسبة 47 بالمائة والزيادة الأخيرة في أجور معاشات المتقاعدين.

ولدى إستضافته، ضمن برنامج ” فوروم الأولى” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية ثمن تاقجوت عاليا كل القرارات المتحدة من قبل السلطات العمومية لفائدة الطبقة العاملة في الجزائر.

كما دعم تاقجوت بقوة هذه الإجراءات التي بادرت إليها السلطات العمومية لأنها تأتي لتحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للعمال.

وأضاف ذات المسؤول أنه على الرغم من الإجراءات التي بادرت إليها السلطات العمومية من لم تكن بفعل نضال النقابات العمالية. وهذا ما يستدعي التفكير في مراجعة منهجية عمل الإتحاد العام للعمال الجزائريين في المرحلة القادمة.

ومن جهة أخرى أكد الامين العام للـ ugta حول الحوار الاجتماعي، إن المركزية النقابية منفتحة على الحوار مع السلطات العمومية وأرباب العمل من القطاعين العام والخاص. كما انه منفتح على الحوار أيضا مع النقابات المستقلة بدون إقصاء حيث تم التوافق مع بعض منها على تشكيل لجنة مشتركة للاتفاق على أرضية مشتركة للعمل معا في المستقبل.

وتابع تاقجوت قائلا: “نحن على أبواب الاحتفاء باليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة ونعتبر هذا الموعد لحظة بارزة ليس لنا فقط وإنما لكل نقابات العمال في العالم من أجل التقييم وتقديم حصيلة النضالات النقابية والمكتسبات الإجتماعية المحصل عليها لفائدة العمال.”