رفع الأجور والتأمين.. الاتحاد الوطني للصحفيين الجزائريين يلتقي وزير الاتصال

أكد الإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، أن اللقاء الذي جمعهم بوزير الإتصال زوهير بوعمامة يشكل محطة تقييمية محورية لاستعراض المكتسبات المحققة في مسار العمل الإعلامي الوطني. وسانحة لبحث سبل تحقيق المزيد من المكتسبات. سيما في ظل الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أولى قطاع الإتصال أهمية بالغة.

وجدّد الإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين مطالبته الملحة برفع الأجور من خلال رفع القيمة المالية للنقطة الاستدلالية لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص. إعداد شبكة أجور موحدة وعادلة للصحفيين. إلزام مؤسسات الإعلام الخاصة بإبرام عقود عمل رسمية وتمكين المراسلين من البطاقة المهنية. بالأغضافة كذلك إلى فرض التصريح الإجباري بالتأمين لدى الضمان الاجتماعي لضمان حقوق العاملين وفي مقدمتهم الصحفيين. وكذا تصنيف مهنة الصحافة ضمن المهن الشاقة، بما يضمن حقوق الصحفيين ومزاياهم.

كما دعا الاتحاد إلى الإسراع في استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع، من خلال تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، تنصيب المجلس الأعلى لأخلاقيات وآداب المهنة. إصدار القانون الأساسي للصحفي وقانون الإشهار. وإعادة بعث وتفعيل صندوق دعم الصحافة. والحرص على التكوين المستمر الصحفيين.

وأكد الإتحاد الوطني للصحفيين الجزائريين أنه وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، على أهمية دور الأسرة الإعلامية في حماية الجبهة الداخلية. داعيا إلى التحلي بالوعي واليقظة المهنية. كما حث على التصدي الفعال للحملات العدائية التي تستهدف بلادنا إعلامياً عبر الفضاء الإلكتروني. وذلك بتعزيز الخطاب المهني المسؤول القائم على المعلومة الدقيقة والموثوقة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور