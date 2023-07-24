رفـع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 48 قرارا وزاريا يتضّمـن رفـع قيمــة معاشــات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه.

وحسب ذات القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول جوان سنة 2023، تــرفــع قيـمــة مــعــاشـات تـقاعد الـضـمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 جوان سـنـة 1983 والمذكور أعلاه، لسنة 2023.

وينص القرار على تطبيق نسب تحدد كالآتي 50 %بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أويساوي مبلغها 20.000 دج. اما نسبة 40 % بالـنـسـبة للـمـعاشات والمنـح التي يفوق مـبلغـهـا 20.000 دج ويقل أو يساوي 50.000 دج. بينما نسبة 30 %بالـنـسـبـة للـمـعـاشـات والمـنـح الـتي يـفـوق مـبـلـغـها . 50.000 دج.

وحدد القرار معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة حــسب السنـة المرجـعية لسنة 2023. حيث تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك، لسنة 2023. ويضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83–12

وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06–04، وكــذا الــزيــادات الاستــثــنــائـيـة لمعـاشات ومـنـح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد والتــثمــين الاسـتثنائي

كما تطبـق النســب المـنصوص عليها على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عـن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 .

وأكد القرار أنه يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز. كما تــرفــع قــيـمـة ريــوع حــوادث الـعــمــل أو الأمـراض المهنية لسنة 2023 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.

ويرفع المبلغ الأدنى للـزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أوتقاعد أوريع حادث عمـل أو ريع مرض مهني، بنسبة 3 % لسنة 2023.