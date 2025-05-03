قناة النهار رفقاء القائد شاوشي يصلون الملعب قبل مقابلة القمة ضد الرويسات بقلم قناة النهار نشر في 03 ماي 2025 - 15:07 شارك غرِّد أرسل 35 0 رفقاء القائد شاوشي يصلون الملعب قبل مقابلة القمة ضد الرويسات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jJClQ اقرأ أيضا شاهد.."كباش رومانيا" من عملية الحجر الصحي قناة النهار 21 أفريل الأضاحي المستوردة..800 نقطة بيع والدفع الإلكتروني متوفر قناة النهار 30 أفريل من التبعية إلى الإنتاج ومن الرؤية إلى الإنجاز.."موعد مع النجاح" قناة النهار 16 أفريل بشار:أسواق الماشية تشهد حركية في عمليتي البيع والشراء قناة النهار 12 أفريل المسيلة / ياسمين تفرض نفسها بجودة عملها في عالم الميكانيك قناة النهار 17 أفريل وفد وزاري رفيع يزور جرحى الإنهيار الترابي بمستشفى وهران ويطمئن على حالتهم قناة النهار 27 أفريل