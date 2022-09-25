قناة النهار رفقاء القائد محرز يستقبلون أطفال مرضى التريزوميا في التدريبات بقلم قناة النهار نشر في 25 سبتمبر 2022 - 15:16 شارك غرِّد أرسل 103 0 رفقاء القائد محرز يستقبلون أطفال مرضى التريزوميا في التدريبات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4V1jC اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يوجه دعوة لنظيره العراقي للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 18 سبتمبر الأسواق المناسباتية في الجزائر.. فرصة لكسر ارتفاع الأسعار قناة النهار 05 سبتمبر فاسألوا : فضل العلم و العلماء قناة النهار 22 سبتمبر الزميل صهيب بن معمر يوجه رسالة مؤثرة لعائلة فقيد قناة النهار مصطفى بن زينة قناة النهار 14 سبتمبر فلسطين : الدعم الجزائري..توزيع كفالات مالية على مئات الأيتام بغزة قناة النهار 25 سبتمبر منال حدلي : منيش حابة نشوف روحي مرا كبيرة تغني..مدا بيا نحبس في أقرب وقت قناة النهار 13 سبتمبر الأغواط : العصا التقليدية.. رياضة لإختبار خفة ورشاقة المتنافس قناة النهار 23 سبتمبر رشيد السكيكدي: “يبكي بحرقة على والديه.. كاين بنات رفضوا يعيشوا مع والديا” قناة النهار 08 سبتمبر رئيس الجمهورية: نشجع الولاة على اتخاذ القرارات الرامية إلى رفع الغبن عن المواطنين قناة النهار 24 سبتمبر تيسمسيلت/ الحمّالة.. تعب وشقاء لكسب الرزق الحلال قناة النهار 06 سبتمبر