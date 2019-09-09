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رفقاء “محرز” في أول مباراة ودية بعد التتويج بالكأس القارية

الرياضة
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رفقاء “محرز” في أول مباراة ودية بعد التتويج بالكأس القارية
بقلم أمير بهلول

سيخوض أبطال إفريقيا أول مباراة لهم بعد التتويج القاري شهر جويلية الماضي بالقاهرة حيث سيواجهون منتخب “البنين” سهرة اليوم الإثنين.

ومن المنتظر أن يكون الحضور الجماهيري كبير وغفير في مباراة اليوم خاصة أنها الخرجة الأولى لرفقاء محرز مع الجمهور الجزائري بعد “كان 2019”.

وستكون المباراة هي آخر مباراة للمدافع “رفيق حليش” الذي سيودع المنتخب الوطني بأفضل صورة ممكنة وسيخرج من الباب الكبير.

في نفس السياق، مباراة “البنين” هي فرصة جديدة لبعض اللاعبين لإثبات أنفسهم مثل “شتي، بن عيادة وحتى زينو فرحات بالإضافة إلى بن رحمة”.


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