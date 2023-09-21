رفقا بالقوارير

ليـس هناك امرأة ضـعيفة، هناك امرأة قررت أن تساير الظـروف حتى لا تنطفئ روحها.

وليـس هناك امرأة غبيـة لكن هناك امرأة اختارت أن تقف على عتبة الحياة وترى ما خلف المواقف والأشخاص.

وليـس هناك امرأة قاسية، بل هناك امرأة مـوجوعة انطفأ فيها الشعور والإحساس.

ليـس امرأة باردة، بل امرأة جرحت مرارا وتكرارا حتى استوعبت درسا عنوانه دفئ المشاعر فقط لمن يستحق.

في الواقع هناك امرأة رقيقة المشاعر مستعدة أن تكون وطنا وملجأ لمن يعرف قيمتها. ويمنحها الاحتواء والاهتمام والصدق في المشاعر.