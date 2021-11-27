رفقة 10 نجوم.. محرز يتسبّب في حسرة كبيرة للجماهير العربية

أبدى الإعلام العربي تحسّره لغياب نجم المنتخب الوطني رياض محرز. عن مسابقة كأس العرب التي ستجري في قطر بداية من 30 نوفمبر.

كما أشار إلى أن الجماهير العربية لن تكون محضوضة بالإستمتاع بالفنيات الكبيرة التي يتمتّع بها نجم مانشيستر سيتي.

ونشرت مختلف المواقع والصحف قائمة لـ 10 لاعبين يعتبرون نجوم فوق العادة في الساحة الكروية العربية الذي سيسجّلون غيابهم. على غرار النجم الجزائري محرز إلى جانب المصري محمد صلاح.

والمغربيين أشرف حكيمي و حكيم زياش.

كما ذكر الإعلام إسم اللاعب وسالم الدوسري وفهد المولد من السعودية. إلى جانب كل من عمر خربين من الإمارات.

وكل من وهبي الخزري من منتخب تونس و علي عدنان من العراق و حسن معتوق من لبنان.

وأكد بيب غوارديولا، مدرب مانشسر سيتي، في وقت سابق، أن الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مهم في تشكيلته، بعد تألقه اللافت في التشامبيزليغ.

وألمح التقني الإسباني، لمواصلة اليساري الساحر بصفة أساسية في قادم المواعيد، نظرا لمُستواه الكبير أمام باريس سان جيرمان.

وقال الفيلسوف في تصريح على المباشر، قبل المواجهة يوم غد الأحد بين “الستيزنس” وواست هام :”نريد إستغلال مؤهلات محرز وسترلينغ”.

وأردف :”منذ أن كنت شابا، وأنا أريد أن توسعة الملعب، من خلال الإعتماد على لاعبي الأجنحة، ورياض ورحيم يمنحاننا هذه الإمكانية”.

ويتجه قائد الخضر، للعودة للعب منذ البداية في الدوري بعد طول غياب، خاصة في ظل إصابة فيل فودن وجاك غريليش.

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