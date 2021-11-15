رجال من الغرب يناشدون رفيقة الدرب

من منطقة لأخرى، نعرج بكم ونقترح عليكم ما يروق لكم، ويرتقي لأذواقكم، كما اخترتنا اليوم أن تكون وجهتنا غرب البلاد. لأن نرضي طلباتكم، وكل ما نتمناه أن نكون عند حسن ظنكم وبأن نرقى إلى بثّ حبال الوصال بين الراغبين في الإستقرار مع رفيقة الدرب.

الرقم السري :

135935

تاجر ميسور سيبث في قلبك وقلب إبنته السرور

شاب أصيل من ولاية وهران، يمارس التجارة، ميسور ماديا ولديه مسكن خاص، يبلغ من العمر 38 عام. كما أنه مطلق أب لبنت في رعايته لا يريد التفريط فيها. يبحث عن أنثى ذات أخلاق تقبل أن تمضي معه في سبيل المحبة والحلال.

يناشد من منحنا الضوء الأخضر لنشر إعلانه امرأة صالحة من أجل الاقتران على سنة الله ورسوله. امرأة تحبه وتحن على ابنته الوحيدة، تفيض رقة وحنانا وأكثر من ذلك تقدر الحياة الزوجية. لا يشترط فيها شيء سوى أن تكون ماكثة بالبيت. سنها لا يتعدى 35 سنة، من إحدى ولايات الغرب، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

135936

أربعيني أعزب يبحث عمن تعاشره بالحسنى

وإلى مستغانم هذه المرة، نعرفكم على رجل في قمة التقدير والرفعة، أعزب لم يسبق له الزواج. يبلغ من العمر 43 سنة، وهو تاجر مواد غذائية ولديه مسكن خاص يضمنه لمن ستقبل به زوجا حليلا.

يناشد صاح إعلاننا الثاني في هذا الركن بنت الحلال قصد الارتباط على سنة الله ونبيه الكريم. شابة صالحة تعاشره بالحسنى، يعد أن يكون لها خير رفيق في الحياة الدنيا، يريدها من غرب البلاد. سنها لا يتعدى 40 سنة، تكون عازبة ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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الرقم السري :

135879

وهرانية أصيلة تعد أن تصونك وتقدرك

في رحلة حياة أي من البنات شغف بأن تلتقي بمن يأسر قلبها ويمدها بالحب والإحساس بالأمان والإستقرار. كما هو ذا مطمحي وطمعي لأن يكون لي سند وعزوة، في أن أبني حياتي على ظل الحنوّ والدنوّ. لأن هذا ما جعلني اليوم استفتي قلبي في أن يكون لي نصيب على يد جريدة النهار الغراء.

أنا أسماء من ولاية وهران، أعانق الـ 29 ربيعا من عمر قضيته في أسرة أحاطتني بالحب والرعاية. عزباء أنا لم يسبق لي الزّواج، ممتنة لأهلي الذين زرعوا في قلبي وكياني كل جميل ورائع من أخلاق حميدة ومبادئ. وها أنا اليوم أعلن عن رغبتي في أن أدخل القفص الذهبي مع إنسان يمنحني ذات الدعم والحب والإحتواء.

لست أريد شيئا من رفيق الدرب سوى أن يكون شهما ذو همة، من إحدى ولايات الغرب الجزائري. وأما عن سنه فأريده أن لا يتجاوز42سنة، حبذا لو يكون أعزبا مثلي. وإلا فأنا أقبل الإرتباط برجل مطلق أو أرمل بدون أولاد، أعاهده على أن أسهر على راحته وأصونه بالقدر الذي يجب.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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