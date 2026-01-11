رفيق بلغالي: “فخورون بارتداء قميص المنتخب وتمثيل الجزائريين”

أبدى الدولي الجزائري، رفيق بلغالي، فخره الكبير بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، لأول مرة في مشواره الكروي، مؤكدا بأن المشاركة القارية كانت تجربة مميزة رغم الإقصاء المرّ أمام منتخب نيجيريا.

وعبّر بلغالي عن اعتزازه بالألوان الوطنية عبر حسابه الرسمي على إنستغرام حيث قال: “الحمد لله، في كل الظروف فخورون بارتداء قميص المنتخب الجزائري وتمثيل شعبنا. لم يكن الطريق سهلا، لكن دعمكم كان سندا لنا في كل خطوة”.

وأضاف المدافع الجزائري: “شكرا لكل من دعا لنا وآمن بنا، تحيا الجزائر”.

ويعد ظهور بلغالي في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا إيجابيا، إذ قدم مستويات جيدة وكان من بين أفضل اللاعبين في التشكيلة الوطنية. ما يؤكد رغبته في مواصلة التألق وخدمة المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.