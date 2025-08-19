رفيق بلغالي يلتحق بـ “الكالتشيو” الايطالي

غادر مدافع المنتخب الوطني الجزائري، لأقل من 23 سنة، رفيق بلغالي، الدوري البلجيكي، نحو تجربة جديدة في “السيري أ” الايطالية.

وأعلن نادي هيلاس فيرونا الايطالي، اليوم الثلاثاء، ضمّه بلغالي. قادما من نادي ميشلين البلجيكي. بعقد يستمر إلى 30 جوان 2029.

ويعد صاحب الـ 22 ربيعا، من أبرز المواهب التي تألقت في الدوري البلجيكي الموسم الماضي. ما جعله محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية.

وارتبط اسم بلغالي، الذي أكد في مناسبات عديدة، رغبته في الالتحاق بالمنتخب الأول، بكل من تولوز الفرنسي وأجاكس الهولندي وأوغسبورغ الألماني، غير أنه اختار في الأخير “الكالتشيو” من بوابة هيلاس فيرونا.