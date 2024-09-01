رفيق غيتان: “سعيد بتواجدي في أحد أفضل الأندية البرتغالية”

عبّر الدولي الجزائري رفيق غيتان، عن سعادته الكبيرة، بانضمامه هذا الصيف، لنادي سبورتينغ براغا البرتغالي.

ونشرت إدارة نادي سبورتينغ براغا، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، أول تصريح لرفيق غيتان، عقب التحاقه بالنادي.

وقال الدولي الجزائري، بخصوص انضمامه للنادي البرتغالي: “أنا سعيد جدًا بتواجدي هنا، إنه أحد أفضل الأندية في البرتغال، وأحد الأندية الأوروبية الكبيرة”.

يذكر أن رفيق غيتان، التحق هذا الصيف بنادي سبورتينغ براغا، على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من إستوريل برايا، مقابل 5 ملايين أورو، مع أحقية نادي براغا، في شراء عقده، في نهاية الموسم.