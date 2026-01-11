رفيق غيتان على رأس أولويات أولمبيك مارسيليا

وضع نادي أولمبيك مارسيليا الدولي الجزائري، رفيق غيتان، ضمن اهتماماته لتعزيز خطه الهجومي، خاصة أن عقده مع نادي إستوريل البرتغالي ينتهي شهر جوان القادم.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، على رأسها “sport fr”، أن رفيق غيتان يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، حيث سجل هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة في 15 مباراة خاضها في مختلف المسابقات. وهو ما جعله محل متابعة من عدة أندية أوروبية، في مقدمتها أولمبيك مارسيليا، بطلب من مدربه روبيرتو دي زيربي، الذي يريد تعزيز تشكيلته بلاعب جناح قادر على صناعة اللعب ودعم الخط الأمامي.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة “لوام” تدرس إمكانية ضم غيتان في صفقة مجانية الصيف المقبل أو مقابل مبلغ مالي منخفض خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة وأن القيمة السوقية للاعب تقدر بحوالي 3.5 ملايين يورو حسب موقع “ترانسفيرماركت” المتخصص.

ويعَدُّ غيتان، خيارا مناسبا لنادي الجنوب الفرنسي خصوصًا في حال تعثر مفاوضات التعاقد مع الدولي الجزائري الآخر، حيماد عبدلي، من نادي أنجي الفرنسي.