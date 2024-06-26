رفيق غيتان يتوج بجائزة الموسم في ناديه ايستوريل

حصد الدولي الجزائري رفيق غيتان، لاعب نادي ايستوريل البرتغالي، جائزة خاصة، عن موسمه المنقضي مع الفريق.

وكشفت إدارة نادي ايستوريل، اليوم الأربعاء، عن فوز غيتان، بجائزة أفضل لاب في الفريق لموسم 2023-2024.

جاء تتويج الدولي الجزائري، بهذه الجزئزة، بعد حصده أعلى نسبة تصويت من جماهير الفريق، نظير تألقه في الموسم المنصرم.

يذكر أن رفيق غيتان، قدم أحد أفضل مستوياته، في موسمه مع ايستوريل، ضمن الدوري البرتغالي، بتسجيله 7 أهداف، ومنحه أربعة تمريرات حاسمة، ويتواجد حاليا محل أطماع عدة أندية أوروبية.