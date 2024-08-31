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الرياضة

رفيق غيتان يلتحق رسميا بـ”براغا” البرتغالي

بقلم محمد لمين صحراوي
رفيق غيتان يلتحق رسميا بـ”براغا” البرتغالي
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التحق الدولي الجزائري، رفيق غيتان، رسميا بنادي سبورتينغ براغا البرتغالي، قادما من نادي استوريل برايا.

وقدّمت إدارة براغا، غيتان، اليوم السبت رسميا لاعبا في صفوفها على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم، مع إمكانية الشراء نهائيا مقابل 5 ملايين أورو.

وتألق غيتان، الذي غاب عن قائمة الخضر المعنية بتربص سبتمبر الداخل، لخيارات فنية. في الموسم الماضي، رفقة استوريل، بتسجيله 7 أهداف وصناعة 4 آخرين، خلال 41 مشاركة في جميع المنافسات.

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