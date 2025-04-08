رفيق مصالي: “لعبت في الفئات الشبانية لـ الخُضر وأتمنى تمثيل المنتخب الأول”

كشف مدافع نادي تولوز الفرنسي، رفيق مصالي، عن رغبته في الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني الأول في الاستحقاقات المقبلة.

وصرّح اللاعب، رفيق مصالي، أمس الاثنين، في برنامج “C’est vous l’expert” على قناة La Gazette du Fennec على موقع “يوتوب”: “أضع المنتخب الوطني هدفاً لي، لكنني أعلم أن الوصول إليه تعتمد على أدائي مع فريقي. إذا قدمت مستوى جيدًا مع فريقي، فإن الانضمام للمنتخب سيكون أمرًا مؤكدًا”.

وأضاف مصالي قائلاً: “سبق لي أن شاركت مع منتخب الجزائر تحت 20 عامًا، في دورة UNAF “(لوناف) تحت إشراف المدرب محمد لاسات، وكانت تجربة رائعة. لعبت مع لاعبين مثل بولبينة وتيتراوي، وقد استمتعت كثيرًا”.

وتابع المتحدث ذاته: “أتمنى أن يتم استدعائي للمنتخب الأول في تربص شهر جوان. لدي 6 مباريات متبقية هذا الموسم، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف”.