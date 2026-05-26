رقابة تجارية.. أزيد من 1.1 مليون تدخل خلال 4 أشهر

قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بأزيد من 1.1 مليون تدخل خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة الجارية 2026، بارتفاع قدره 16 بالمائة على أساس سنوي.

وحسبما أفاد به اليوم الثلاثاء، المدير المركزي بالوزارة، كمال بوخداش، للإذاعة الجزائرية، فإن مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش سجلت خلال الفترة جانفي وأفريل، من السنة الجارية، 1 مليون و102 ألف و410 تدخلا. بارتفاع قدره 16 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، التي شهدت تسجيل 947 ألف و119 تدخلا. مما يبرز تكثيف أعوان الرقابة لتدخلاتهم الميدانية.

ومكنت هذه التدخلات من معاينة 75 ألف و94 مخالفة، انخفاضا من 77 ألف و701 المسجلة خلال نفس الفترة 2025. مما يبرز احتراما أكبر من طرف التجار للتنظيمات والإجراءات المعمول بها في مجال حماية صحة المستهلك وشروط الحفظ.

كما تم تحرير 72 ألف و 946 محضر متابعة قضائية، واقتراح الغلق الإداري ل3420 محلا تجاريا “-7 بالمائة مقارنة على أساس سنوي”. وحجز ما قيمته 513 مليون دج من السلع خلال ذات الفترة.

