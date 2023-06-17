رقاني.. تجسيد الانطلاق الحقيقي للعمل بالعقد التوثيقي الالكتروني يتطلب توفير الوسائل الآلية

كشف رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط ناجم رقاني، اليوم السبت. بمناسبة انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بالعقد التوثيقي الالكتروني. وآفاق الإدارة الرقمية ” أن الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، نظمت الملتقى لاهميته البالغة واهدافه السامية.

كما أن اختيار هذا الوقت بالذات من أجل تحقيق على أرض الواقع توجيهات وزير العدل حافظ الأختام. من أجل مواجهة مختلف التحديات. التي تفرضها التحولات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات. وما يتطلبه ذلك من أجل الاستجابة للمقاييس والمعايير الدولية الواجب توفرها في الخدمة العمومية.

ويندرج تنظيم هذا الملتقى في اطار تكريس برنامج عمل الحكومة. الرامي الى رقمنة الإدارة من أجل السيطرة على النشاط ولتقديم أحسن الخدمات للمواطنين.

وأضاف ذات المتحدث أنه من خلال 3.300،موثق موزعين عبر كامل القطر الوطني، يقتضي العمل على رقمنة إدارة هذا المرفق الهام الحيوي، من خلال توفير الإطار القانوني الذي يسمح بذلك.

كما أنه في هذا الصدد حسب ناجم رقاني تم توفير آليات ووسائل الرقمنة من كافة الشركاء في هذا المجال، وهذا من أجل الوصول إلى امكانية ابرام العقود التوثيقية الإلكترونية التي ستعزز أكثر في المنظومة القانونية.

وفي ذات السياق أشاد ذات المتحدث بالدور الرئيسي للموثق أثناء تأدية مهامه ورسالته في الحياة، من خلال مرافقة المتعاقدين من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وغيرهم والشركات المختلفة الناشطة، عن طريق واجب النصح وتقديم الخبرة والاستشارة في مختلف العقود والمعاملات التي تبرم يوميا، والتي تصل حسبه الى أكثر من مليون عقد توثيقي يبرم سنويا.

منوها أيضا أن هذه العقود الرسمية التي توفر الأمن القانوني تعبر أقوى وسيلة إثبات في المنظومة القانونية مما يضمن تنفيذها بتوفير الأمان والاستقرار والديمومة.