رقمنة أحياء “عدل” لتسهيل خدمة قاطنيها

استمع،اليوم، محمد طارق بلعريبي المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الى عرض مفصل حول مشروع رقمنة تسيير أحياء”عدل”.

المشروع يتضمن نظام الكتروني خدماتي يسهل على سكان أحياء عدل استخراج الوثائق التي تخص شققهم ، كفواتير الإيجار الشهري.

كما يحتوي على قاعدة بيانات تحفظ كل المعلومات المتعلقة بوثائق شققهم و الأحياء “عدل”، الى جانب اعتماد نطام الدفع الالكتروني لتسيديد الفواتير مباشرة من مكاتب فرع التسيير العقاري او عن طريق البنك .

وتطرق المسؤول الأول لوكالة “عدل” إلى الإستراتيجية الجديدة التي ستتبناها الوكالة في تسيير احيائها عبر كامل التراب الوطني حيث ستتوجه الى القضاء على مركزية القرار وتحويل مسؤولية التسيير المالي الى مسيري الأحياء و رؤساء الوحدات بهدف التدخل المباشر لمعالجة الإنشغالات اليومية لقاطني سكنات أحياء عدل .

وتهدف الوكالة من خلال تبني هذا المشروع الهام الى عصرنة كل المعاملات الإدارية المتعلقة بتسيير أحياء عدل وتسهيل مجمل الخدمات قاطني أحياءها خاصة على المدى البعيد.