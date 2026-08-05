رقمنة الإدارة في صلب مباحثات بوخاري مع رئيس المجلس الاقتصادي التشادي

عقد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري، محمد بوخاري، مساء الأربعاء اجتماعا مناصفة مع نظيره التشادي أحمد امبودو محمد.

المحادثات جرت بمقر المجلس التشادي، وبحضور ممثلين عن كلا الطرفين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار زيارة عمل رسمية تجسد الاتفاقية المبرمة بين المؤسستين بتاريخ 02 فيفري 2026 بالجزائر. وأيضا وترجمانا للإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في توطيد أواصر التعاون وتطويرها في مختلف المجالات.

وتناول الطرفان خلال المحادثات سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في ميادين الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

كما تم تقديم مداخلة لخبير جزائري حول “تجربة الجزائر في رقمنة الإدارة”، وهي المبادرة التي حظيت بإشادة واسعة من الجانب التشادي بصفتها نموذجا مرجعيا يمكن للمجلس الاستفادة منه.

وعلى هامش أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس التشادي، أعرب بوخاري عن خالص شكره لنظيره على حسن الاستقبال والكرم.

وأكد بوخاري أن هذه المشاركة تمثل محطة مفصلية لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة المؤسساتية التي تجمع الجزائر وتشاد.

وفي الختام اكد الطرفان على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون القائم بين المجلسين ، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب كرافعة أساسية لتسريع مسار التحول الرقمي للإدارات العمومية في البلدين.