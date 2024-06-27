رقمنة التحويلات المالية بين الضمان الإجتماعي وبريد الجزائر

تمّ، أمس، التوقيع على إتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ومؤسسة بريد الجزائر. حول رقمنة التحويلات المالية، بغية تسريع دفع مستحقات المؤمّن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم الذين لديهم حسابات بريدية جارية.

وبموجب هذه الاتفاقية، يسهر كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومؤسسة بريد الجزائر. على وضع آليات لمعالجة التحويلات المالية عن بعد عبر منصة الكترونية آمنة لتبادل البيانات والمعلومات. قصد تأمين وتسريع عمليات دفع مستحقات المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

كما تندرج هذه الإتفاقية في إطار مواصلة العمل على عصرنة ورقمنة الصندوق وتبسيط إجراءاته في مجال تأمين التحويلات الخاصة بمختلف العمليات المالية. بالتنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر.

وقال المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، نذير قوادرية، أنّ هذه الإتفاقية تساهم في ضمان حصول المؤمن لهم إجتماعيا على مستحقاتهم بانتظام ودون تأخر. معتبرا أن هذا العمل يصب في سياق التحسين المتواصل للخدمة العمومية المقدمة الى مواطنينا والإرتقاء بمستوى الخدمات الرقمية.

بدوره، أكّد زيدي أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومؤسسة بريد الجزائر. كما تندرج في إطار عصرنة خدمات مؤسسة بريد الجزائر لفائدة المواطن.