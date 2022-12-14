قناة النهار رقمنة المصالح الإستعجالية.. تخفيف الضغط على الطاقم الطبي والمريض بقلم قناة النهار نشر في 14 ديسمبر 2022 - 22:10 الجزائر شارك غرِّد أرسل 68 0 رابط دائم : https://nhar.tv/97nr8 اقرأ أيضا باتنة / إنعدام التدفئة يوقف الدراسة في متوسطة ساعد مرازقة وثانوية محمد بومزراق قناة النهار 02 ديسمبر فاسألوا : النهي عن نقل كلام الناس قناة النهار 08 ديسمبر الحماية المدنية بالمسيلة: سجلنا 8 وفيات في عين المكان وآخر في المستشفى إثر حادث مرور قناة النهار 14 ديسمبر نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية قناة النهار 12 ديسمبر طالع هابط: بغرض إصلاح الخلل السلطات المحلية لواد سوف تغرق بيوت المواطنين بالمياه القذرة قناة النهار 01 ديسمبر العاصمة: ترحيل العائلات المتضررة من انفجار المحمدية أخبار الجزائر 28 نوفمبر صحة: إستعمال المفرط و العشوائي للمكملات الغذائية .. أي أخطار قد ينجم عنها قناة النهار 10 ديسمبر سياسة: جبهة التحرير الوطني يكرم عددا من المجاهدين بمناسبة عيد الثورة قناة النهار 27 نوفمبر حسين أشيو: الديبلوم ورقة فقط وخير دليل الركراكي 8 سنوت تدريب أطاح بمدربين حياتهم كلها كرة قدم قناة النهار 11 ديسمبر فاسألوا : التحذير من شهادة الزور قناة النهار 11 ديسمبر