رقمنة تسيير الهياكل السياحية قريبا

أعلن وزير السياحة، مختار ديدوش، من تيزي وزو، أنه سيتم قريبا الشروع في رقمنة تسيير الهياكل السياحية.

كما أشار وزير السياحة الذي عاين ورشات إعادة تأهيل وعصرنة المحطات المناخية الموجودة بـ”ثالة غيلاف” (بوغني). و”تمقوت” (اعكوران) وكذا الفنادق الحضرية المتمثلة في “عمراوة” و”لالة خديجة” (في مدينة تيزي وزو). الى أن “التسيير الرقمي للمؤسسات الفندقية سيصبح ساريا عما قريبا”.

وفيما يخص التحضير لموسم الاصطياف المقبل، أكد ديدوش أن دائرته الوزارية تعمل على محاور تخص كافة الولايات الساحلية. والتي تتعلق بتعزيز هياكل الاستقبال وتهيئة كل الظروف اللازمة. من اجل “ضمان راحة المواطنين وكذا الامن وكذا النشاطات اللازمة لقضاء عطلة في جو من الهدوء”.

كما اعتبر الوزير انه علاوة على السياحة الشاطئية، فان دائرته الوزارية تولي عناية خاصة لأشكال أخرى للسياحة. على غرار السياحة المناخية والحموية والدينية.

و بخصوص السياحة الدينية، ابرز الوزير ان “العديد من الأماكن في منطقة القبائل تقوم بتنظيم حفلات دينية. التي تعد جزءا من تراثنا ومن ثقافتنا. لذلك ينبغي التكفل بهذه الحفلات وتوفير هياكل ملائمة مثل تلك التي توفر للسياحة الشاطئية”.

وفيما يتعلق بفندق تمقوت (79 غرفة) ولالة خديجة (80 سريرا) وعمراوة (130 غرفة), أعطى الوزير تعليمات لاحترام التزامات التسليم. وتعزيز الموارد البشرية المتدخلة في ورشات البناء حتى يتم تسليمها في الآجال المحددة.

كما طمأن قائلا أن فندق عمراوة “سيتم ادراجه ضمن ملف كأس إفريقيا للأمم 2025 في حال جاهزيته وتسليمه في هذا الموعد”.

وفي نفس الشأن أعلن الوزير أنه اتفق مع الوالي حول توظيف شباب من المنطقة. لتلبية حاجيات تسيير هذه الهياكل بمجرد تسلمها.

من جهة أخرى, زار ديدوش معرضا للحرف المحلية في دار الصناعة التقليدية للمدينة الجديدة في تيزي وزو. حيث حضر بعين المكان عملية ختم السجاد.

بهذه المناسبة، أكد الوزير على أهمية هذه العملية و وسمها للحفاظ على التراث الجزائري من التقليد.