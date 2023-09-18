رقمنة عملية التسجيل الإستثنائي في السنة الأولى ابتدائي.. تعرف على التفاصيل!

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم، عن رقمنة عملية التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية دون سواها.

وذلك بداية من الدخول المدرسي 2023-2024، حسب ما جاء في بيان وزارة التربية الوطنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة عملية رقمنة الإجراءات المتعلقة بتسيير تمدرس التلاميذ من أجل تحسين الخدمة العمومية وتخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية.

هذا ويمكن طلب التسجيل الاستثنائي في السّنة الأولى ابتدائي للأطفال المولودين من 01 جانفي إلى 31 مارس 2018.

كما يتم طلب التسجيل الاستثنائي في السّنة الأولى ابتدائي في الفترة الممتدّة من يوم الأحد 24 سبتمبر إلى يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بإحدى الكيفيّتين:

1- عبر فضاء الأولياء في الأرضيّة الرقمية لوزارة التربية الوطنية من خلال الرابط:

https://awlyaa.education.gov.dz

2- أو عند الاقتضاء، بتقديم ملف طلب التسجيل الاستثنائي على مستوى المدرسة التي يتكفّل مديرها بعملية الحجز على الأرضيّة الرقميّة.

وأضاف ذات البيان، ان النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يعالج الطلبات المؤكدة من طرف مديري المدارس الابتدائية، وفق معياري السن والمقاعد البيداغوجية المتاحة.

كما ان التسجيل الاستثنائي يتم في المدارس التي يقل معدّل الفوج التربوي فيها عن 34 تلميذا.

وأوضح ذات البيان، أن الأطفال المقبولون يسجّلون ويلتحقون من يوم الأحد 8 إلى يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.

وأيّ طفل مقبول لا يلتحق بالمدرسة في نهاية الفترة المحدّدة، يفقد فرصته في التسجيل الاستثنائي، ويعوّض بالطفل الذي يليه في الترتيب.

كما انه لا يحقّ للمستفيدين من التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي تغيير المدرسة خلال السنة الدراسيّة 2023/2024.

وختم البيان، انه يبقى من المؤكد أن أيّ تسجيل استثنائي في السنة الأولى ابتدائي يتمّ خارج النظام المعلوماتي للتربية الوطنية يعدّ لاغيا وعديم الأثر.